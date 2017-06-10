Министр транспорта России прокомментировал миграцию пилотов за рубеж

То, что российские пилоты уезжают работать за границу, — это признак конкурентной среды. Опасности в этом нет, сообщил министр транспорта России Максим Соколов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас работают в зарубежных авиакомпаниях, особенно — в странах Юго-Восточной Азии. Но на самом деле большой проблемы в связи с этим нет», — сказал глава Минтранса.

Он отметил, что отечественные компании «вынуждены конкурировать и за качество и за цену билетов, в том числе, и за рабочую силу».

При этом, по данным министра, российские вузы принимают на обучение по летным специальностям «порядка тысячи человек в год».

«И этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка», — добавил он.

Накануне комитет Госдумы по труду направил Соколову запрос в связи с сообщениями о массовых увольнениях летчиков и их переходе в Китай, Корею и другие азиатские страны.

По данным «Коммерсанта», за последние два с половиной года более 300 пилотов уже устроились в зарубежные азиатские компании, и еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства.