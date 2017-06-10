В США показали кадры перехвата бомбардировщиков российским Су-27

Минобороны США обнародовало в твиттере снимки перехвата бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.

«Фотобомба! Российский истребитель Су-27 сегодня [9 июня] попал в кадр во время вылета в рамках учений BALTOPS над Балтийским морем сегодня. Перехват считается безопасным», — говорится в описании снимков.

9 июня, как отмечает «Интерфакс», с британской авиабазы Фэрфорд на учения в Балтийском море вылетели три американских стратегических бомбардировщика — два В-1В и один В-52Н. Судя по кадрам Пентагона, минимум два из них были перехвачены вблизи побережья Калининградской области.