В США показали кадры перехвата бомбардировщиков российским Су-27

Минобороны США обнародовало в твиттере снимки перехвата бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.

«Фотобомба! Российский истребитель Су-27 сегодня [9 июня] попал в кадр во время вылета в рамках учений BALTOPS над Балтийским морем сегодня. Перехват считается безопасным», — говорится в описании снимков.

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr