СМИ узнали о тайных переговорах США и России по Сирии

После апрельского визита в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона Москва и Вашингтон негласно ведут переговоры по вопросу создания демилитаризованных зон на юго-западе Сирии, где правительственные войска противостоят отрядам вооруженной оппозиции. Об этом The Wall Street Journal рассказали чиновники американского правительства.

Переговоры ведутся в секрете, так как администрация президента США Дональда Трампа хочет дистанцироваться от России на фоне расследования возможного вмешательства российских властей в президентские выборы.

По данным источников, в прошлом месяце в Иордании прошли две встречи российских и американских представителей по вопросу создания зон деэскалации. Третья встреча в Иордании должна была пройти на этой неделе, однако была перенесена на неопределенный срок.