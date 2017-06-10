Суд оправдал президента Бразилии по делу о финансировании выборов

Высший избирательный суд в Бразилии четырьмя голосами против трех оправдал президента страны Мишела Темера по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2014 году. Об этом сообщает The Guardian.

Заседание прошло накануне. Аналогичное решение было принято и в отношении отстраненного президента Дилмы Руссефф.

На выборах 2014 года Руссефф избрали президентом, а Темер стал вице-президентом.

При признании судом нарушений во время предвыборной кампании итоги выборов 2014 года могли быть признаны недействительными, а Темер мог лишиться мандата.