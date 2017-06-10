Два советника Терезы Мэй подали в отставку после выборов

Советники британского премьер-министра Терезы Мэй — Ник Тимоти и Фиона Хилл — подали в отставку, сообщает BBC.

Свое решение они объяснили разочарованием итогами парламентских выборов, по результатам которых Консервативная партия во главе с Мэй потеряла абсолютное большинство в парламенте.

Тимоти заявил о «неожиданном скачке популярности лейбористов» и о том, что выборы показали: многие устали от мер жесткой экономики и разочарованы выходом из ЕС.

По итогам выборов 8 июня Консервативная партия получила 318 мест (48,9%) в 650-местной Палате общин, потеряв 13 мандатов и абсолютное большинство в палате.

На втором месте лейбористы с 40,3%, Шотландская национальная партия набрала 5,4%, Партия либеральных демократов — 1,8%, Демократическая юнионистская партия, с которой консерваторы пошли на коалицию после выборов, — 1,5%.