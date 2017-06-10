В Белом доме рассказали о планах Трампа встретиться с Путиным в июле

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин проведут встречу в июле на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Германии. Об этом журналистам рассказал чиновник в администрации Белого дома, передает Bloomberg.

При этом другой сотрудник администрации сообщил РИА Новости, что решение об отдельной встрече глав России и США на саммите еще не принято.

«Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения», — заявил источник.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Предполагается, что и Трамп, и Путин примут в нем участие.