Небольшой пассажирский самолет аварийно сел в Воронеже

Самолет, следовавший из Тамбова в Сочи, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронежа. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Незапланированная посадка понадобилась из-за дефекта лобового стекла лайнера. На борту находились 17 человек.

Как сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «Руслайн», которая выполняла рейс, пострадавших в результате инцидента нет.

Пассажирам предлагается за счет компании долететь до Москвы, а оттуда другими авиалиниями — до Сочи.