10 июня 2017, 16:25
Небольшой пассажирский самолет аварийно сел в Воронеже
Самолет, следовавший из Тамбова в Сочи, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Воронежа. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Незапланированная посадка понадобилась из-за дефекта лобового стекла лайнера. На борту находились 17 человек.
Как сообщили «Интерфаксу» в авиакомпании «Руслайн», которая выполняла рейс, пострадавших в результате инцидента нет.
Пассажирам предлагается за счет компании долететь до Москвы, а оттуда другими авиалиниями — до Сочи.
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