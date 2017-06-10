Президент Сербии раньше срока вернулся из Казахстана из-за рождения сына

Президент Сербии Александар Вучич раньше, чем планировались, вернулся из Казахстана на родину. Причиной стало рождение у главы государства сына, сообщил Вучич в твиттере.

«Сегодня я впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, потому что у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын», — написал накануне президент.

Вечерас ћу први пут морати да прекинем државничке обавезе, и то са осмехом на лицу, јер смо Тамара и ја, пре неколико минута, добили сина. — Александар Вучић (@avucic) 9 июня 2017 г.

В Казахстане Вучич, как отмечает ТАСС, находился с двухдневным визитом. Это была его первая поездкаа за границу после вступления в должность.

Вучич женат вторым браком: в 2013 году он женился на сотруднице МИД Тамаре Джуканович. От первого брака у политика уже есть двое детей.