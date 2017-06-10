10 июня 2017, 21:05
Путин ответил на вопрос о желании стать царем
В одном из эпизодов документального фильма-интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным российский президент отвечает на вопрос о желании быть царем.
— У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем — говорит Стоун.
— Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, — отвечает Путин.
Отрывок из фильма опубликован на канале телекомпании Showtime на YouTube.
Четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» выйдет в эфир в США 12-15 июня. В России его покажет Первый канал 19-22 июня.
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