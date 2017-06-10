Путин ответил на вопрос о желании стать царем

В одном из эпизодов документального фильма-интервью Оливера Стоуна с Владимиром Путиным российский президент отвечает на вопрос о желании быть царем.

— У вас есть полная власть. Они говорят, вы хотите стать царем — говорит Стоун.

— Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть, — отвечает Путин.

Отрывок из фильма опубликован на канале телекомпании Showtime на YouTube.

Четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным» выйдет в эфир в США 12-15 июня. В России его покажет Первый канал 19-22 июня.