Airbus пригрозил вывести производство из Британии из-за Brexit

Авиастроительная компания Airbus допустила перенос производства своих судов из Великобритании, если при выходе страны из состава Евросоюза (Brexit) не будут выполнены требования корпорации, пишет The Sunday Times со ссылкой на топ-менеджера компании Фабриса Брежье.

В числе требований Airbus – обеспечение свободного передвижения сотрудников компании по всему миру, освобождение от импортных и экспортных пошлин на запчасти, особое правовое регулирование.

Брежье заявил, что в случае невыполнения требований компании Airbus может перенести производство судов новых моделей в другую страну: «Очень легко создать новый завод для новых производств в каком-нибудь другом месте в мире. У нас будет много предложений».

По данным The Sunday Times, производство может быть перенесено в Германию.

Напомним, 19 июня должны начаться переговоры британского правительства с Брюсселем по Brexit. Однако сроки могут быть сдвинуты, поскольку Консервативная партия премьер-министра страны Терезы Мэй потеряла абсолютное большинство в британском парламенте по итогам досрочных выборов.