Суд арестовал директора «Роснано» по инвестициям

Басманный суд Москвы санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова до 9 августа, сообщает «Интерфакс».

Защита ходатайствовала об освобождении Горькова под залог в 50 млн рублей или избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом приобретение билета для вылета за рубеж незадолго до ареста Горьков объяснил тем, что собирался в плановую командировку в Китай и намеревался вернуться 15 июня.

Напомним, Горькову предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). Максимальное наказание за данное преступление – десять лет лишения свободы. Горьков свою вину отрицает.

По делу о махинациях с деньгами корпорации на сумму более 700 миллионов рублей суд также объявил в розыск брата топ-менеджера «Роснано», Евгения Горькова.