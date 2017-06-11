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11 июня 2017, 00:00
Мемория

Мемория. Николай Булганин

Николай Александрович Булганин
Николай Александрович Булганин

11 июня 1895 года родился Николай Булганин, министр обороны и глава Госбанка СССР.

 

Личное дело

Николай Александрович Булганин (1895-1975) родился в в Нижнем Новгороде. Согласно официальной биографии – в «семье служащих». С 1915 года работал  учеником электротехника в Нижнем Новгороде, потом конторщиком. В 1917 году окончил реальное училище и в этом же году стал членом РСДРП(б).

Во время революции в 1917—1918 годах был бойцом охраны Растяпинского завода взрывчатых веществ Нижегородской губернии.

Уже с 1918 года начал работать в органах ВЧК, С 1918 по 1922 годы последовательно занимал должности заместителя председателя Московско-Нижегородской железнодорожной ЧК, начальника сектора оперативной части по транспорту Особого отдела Туркестанского фронта, начальника транспортной ЧК Туркестанского военного округа, и, наконец, заместителя начальника информационного отдела по транспорту ГПУ РСФСР.

В 1922—1927 годах был сперва помощником председателя электротехнического треста Центрального района, а позже - председателем государственного электротехнического треста ВСНХ СССР. В 1927 году был назначен на должность директора Московского электрозавода имени Куйбышева (МЭЛЗ).

В 1931 году Николай Булганин стал председателем исполкома Моссовета.

В 1934 году был избран кандидатом в члены, а в 1937 - членом ЦК ВКП(б).

В июле 1937 года назначен председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Через год пошел на повышение, заняв с сентября 1938 года пост заместителя председателя Совета народных комиссаров СССР (по май 1944 года). Одновременно с октября 1938 года по апрель 1940 года и с октября 1940 года по май 1945 года возглавлял правление Государственного банка СССР.

С начала Великой Отечественной войны был направлен в действующую армию. Являлся членом Военного совета Западного (июль 1941 года – декабрь 1943 года), 2-го Прибалтийского (декабрь 1943 года – апрель 1944 года) и  1-го Белорусского (май-ноябрь 1944 года) фронтов.

В ноябре 1944 года стал заместителем наркома обороны СССР и членом Государственного комитета обороны (ГКО) СССР. В феврале 1945 года был введен в состав Ставки Верховного Главнокомандования. В марте 1946 года избран кандидатом в члены Политбюро и членом Оргбюро ЦК ВКП(б). С этого же времени — первый заместитель министра Вооружённых Сил СССР.

Через год – в марте 1947 года — Николай Булганин был назначен министром Вооружённых сил СССР, до него эту должность с 1941 занимал непосредственно Сталин. Одновременно занял пост заместителя председателя Совета Министров СССР.

С февраля 1948 года Булганин стал членом Политбюро.

Через два года, в марте 1949, Булганин был освобождён от должности министра Вооружённых сил СССР, однако остался заместителем председателя Совета Министров. С 7 апреля 1950 года — 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР.

После XIX съезда КПСС (1952 год) по предложению И.В. Сталина в составе Президиума ЦК КПСС была создана «руководящая пятёрка», куда вошёл и Булганин. После смерти Сталина при «разделе» высших государственных постов между его бывшими соратниками получил пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и Министра обороны СССР.

В феврале 1955 года был назначен Председателем Совета Министров СССР, став ближайшим соратником Н.С. Хрущёва.

В июне 1955 года за особые заслуги перед советским государством в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы Булганину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После того, как политические позиции Хрущёва окончательно упрочились, в марте 1958 года при формировании правительства Верховным Советом нового созыва Булганин не был переназначен на пост председателя Совета министров СССР. Вместо него, по предложению Климента Ворошилова, на этот пост был избран сам Хрущёв.

В марте 1958 года Булганин в третий раз был назначен председателем правления Госбанка СССР – уже в третий раз,.а в августе был отправлен в фактическую ссылку в Ставрополь на должность председателя совнархоза.

В сентябре 1958 года Булганина вывели из состава Президиума ЦК КПСС, а 26 ноября он был лишён воинского звания Маршала Советского Союза (понижен до генерал-полковника).

До февраля 1960 года работал на посту председателя Ставропольского совета народного хозяйства. С февраля 1960 года - на пенсии. До октября 1961 года оставался членом ЦК КПСС.

После выхода на пенсию жил на подмосковной даче, где и скончался 24 февраля 1975 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

 

 
Николай Булганин

Чем знаменит

Николай Булганин, первый после Сталина министр обороны СССР, является единственным человеком в истории Советского Союза, который трижды возглавлял правление Госбанка страны и дважды — Министерство обороны. Кроме того, он оказался единственным министром обороны, который с этой должности ушел на пост председателя Совета Министров (премьер-министра).

Считается, что назначение руководителем военного ведомства штатского деятеля, никогда не командовавшего войсками, было связано с желанием Сталина сохранить контроль над армией в послевоенный период и не допустить усиления военачальников, которые стали популярны во время войны.

 

О чем надо знать

Николай Булганин был сватом «вечно опального» адмирала Николая Кузнецова. Дочь Булганина вышла замуж за сына адмирала.  

Знаменитый флотоводец дважды получал высшее на флоте звание адмирала флота и дважды лишался его по политическим мотивам. Всего за пару месяцев до первого назначения Булганина министром обороны,  в январе 1947 года, в результате разногласий со Сталиным по поводу программы дальнейшего развития ВМФ Кузнецов был снят с поста главкома ВМФ, а еще через год лишен звания адмирала.

Это звание было возвращено ему только после смерти Сталина. Он был назначен Главнокомандующим ВМФ и первым заместителем Министра обороны СССР, На тот момент этот пост снова занимал Булганин. Однако в 1955-м на посту министра обороны его сменил Георгий Жуков, отношения с которым у Кузнецова не заладились еще со времен войны.

Уже в конце 1955 года Кузнецова под предлогом его вины во взрыве на линкоре «Новороссийск» сняли с должности (хотя в это время он находился в отпуске по болезни), понизили в звании до вице-адмирала и отправили в отставку с унизительной формулировкой «без права работать во флоте».

Восстановили Кузнецова в звании адмиралп Флота Советского Союза лишь посмертно: через 14 лет после кончины – всего за три года до распада СССР.

 

Прямая речь:

Генерал-лейтенант Судоплатов о Булганине в роли министра обороны: О возможности развала Еврозоны: «Он был не в состоянии справиться с серьезными проблемами мобилизации и изменений в структуре Вооруженных сил. Я несколько раз сталкивался с ним в Кремле во время совещаний глав разведслужб. Его некомпетентность просто поражала. Булганин не разбирался в таких вопросах, как быстрое развертывание сил и средств, состояние боевой готовности, стратегическое планирование. …Булганин всеми средствами старался избегать ответственности, за принятие решений. Письма, требующие немедленной реакции, месяцами оставались без подписи. Весь секретариат Совета Министров был в ужасе от такого стиля работы… Назначив министром Вооруженных сил Булганина, которого военные не уважали, Сталин достиг цели и стал вершителем судеб как настоящих командующих... - так и самого Булганина. Булганин никогда бы не взял на себя ответственность за любое серьезное решение, даже входящее в его компетенцию, хотя никто не мог ничего сделать без его резолюции. Таким образом, ни одна из сторон - ни истинные лидеры, ни дутая фигура - не могли действовать независимо друг от друга. Это поощряло вражду и соперничество между военными"».

 

3 факта о Николае Булганине:

  • По утверждению Д. Гранина, Булганин в маршальском мундире топтал ногами в сапогах А. А. Вознесенского, арестованного в августе 1949 года по Ленинградскому делу.
  • В 1957 году Маршал Советского Союза Николай Булганин вошёл в состав выступившей против политики Н.С. Хрущёва так называемой «антипартийной группы Молотова - Кагановича - Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова». И хотя успел вовремя отойти от них и покаяться, на дальнейшей его карьере был поставлен крест.
  • Согласно мемуарам Н. С. Хрущёва, в последние годы жизни Сталин называл Булганина как своего возможного преемника на посту председателя совета министров СССР.

 

Материалы о Николае Булганине:

Николай Булганин на сайте Герои страны

На флоте маршала встречали

Статья о Николае Булганине  в Википедии

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