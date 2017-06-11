Трем подозреваемым по делу о теракте в Париже предъявлено обвинение

Трем подозреваемым в рамках расследования теракта на Елисейских полях в Париже предъявлено обвинение, сообщает Agence France-Presse.

Напомним, 20 апреля Карим Шерфи совершил нападение на полицейских, в результате один полицейский погиб, его коллега получил ранения. Шерфи был ликвидирован на месте.

Как уточнил источник в суде, Нурредину А. (Nourredine A.) предъявлены обвинения в соучастии в убийстве представителя государственной власти, участии в преступном террористическом сообществе и в нарушении законодательства об огнестрельном оружии.

Остальные подозреваемые, по словам источника, имеют прямое отношение к тому, как у напавшего на полицейских Карима Шерфи оказалось оружие.