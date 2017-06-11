СКР подтвердил личность кратовского стрелка

Стрельбу в поселке Кратово Московской области действительно устроил Игорь Зенков, бывший сотрудник МЧС России, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что мужчина более 20 лет проработал в ведомстве слесарем-ремонтником. В командировках в «горячих» точках Зенков бывал, как и сообщали ранее источники, но участия в боевых действиях никогда не принимал.

Все найденное у Зенкова оружие было старых образцов, часть он привез из Чечни, часть сделал самостоятельно, причем оружие не было оформлено надлежащим образом: «Следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет "маузер"».

Напомним, 10 июня Зенков устроил стрельбу по прохожим. Четыре человека погибли, двое получили ранения. При задержании Зенков был убит.