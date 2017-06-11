Хакеры разместили фильм ФБК о Медведеве на сайте ярославской прокуратуры

На сайте прокуратуры Ярославской области появилось видео Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о российском премьере Дмитрии Медведеве и якобы принадлежащей ему российской и зарубежной недвижимости, сообщает «Интерфакс».

Видео сопровождалось призывами не ходить на несанкционированные митинги 12 июня и сообщением: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона».

Старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Яна Смирнова заявила, что сайт прокуратуры подвергся хакерской атаке, а также сообщила, что по факту неправомерного доступа к сайту ведомства начата проверка: «При наличии оснований будет вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения».

Алексей Навальный прокомментировал появление видео на сайте Ярославской прокуратуры в своем блоге: «И мне кажется, они это даже не удалят с привычным "май аккаунт воз хакт". А зачем? Если не выйдем завтра на улицы, то, значит, соглашаемся с тем, что вот такая в России прокуратура будет всегда. Такие "правоохранители"».

На момент публикации данного материала сайт прокуратуры Ярославской области недоступен.