Иран объявил о наличии доказательств поддержки ИГ со стороны США

Власти Ирана располагают доказательствами того, что США напрямую поддерживают террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). С таким заявлением выступил заместитель начальника штабов Вооруженных сил Ирана Мостафа Изади, сообщает иранское информагентство Fars.

Изади заявил: «Как ранее заявлял верховный лидер исламской революции (аятолла Али Хаменеи – прим. "Полит.ру"), мы обладаем документами и информацией, которые свидетельствуют о прямой поддержке американским империализмом этого отвратительного течения в регионе, которое разрушило исламские страны и создало волну массовых убийств и столкновений» (цитата по RT).

Напомним, 7 июня в Иране был совершен двойной теракт: неизвестные устроили стрельбу у парламента Ирана, а также было совершено нападение на мавзолей имама Хомейни в пригороде Тегерана. Погибли 17 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».