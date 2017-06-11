Катар отказался от помощи России

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что эмират не испытывает необходимости в помощи России.

Министр отметил: «Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. В данный момент такой необходимости не возникло».

Напомним, 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства в Катаре.

10 июня глава МИД Катара побывал в Москве, где прошли переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Аль Тани поблагодарил Россию в лице Лаврова за предложенную помощь, при этом в МИД РФ подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных государств.