Охрану генконсульства РФ в Харькове усилят из-за риска провокаций

Пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины Дмитрий Образцов заявил, что Национальная гвардия Украины усилит охрану российского генконсульства в Харькове во избежание провокаций во время празднования Дня России 12 июня, сообщает РИА Новости.

Образцов отметил: «Усиление охраны связано с празднованием Дня России и возможными провокациями, которые будут возле этого консульства происходить. В связи с этим усилены меры безопасности».

Усиленные меры безопасности будут действовать с понедельника, 12 июня, до среды, 14 июня.