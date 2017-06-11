Глава МИД Украины лично проверил действие безвизового режима
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в своем твиттере, что лично проверил работу пункта пропуска на границе с Венгрией в первый день действия безвизового режима с Евросоюзом.
Климкин написал: «Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает».
Перетнув українсько-угорський кордон за біометричним паспортом на КПП Чоп-Захонь. #безвізпрацює pic.twitter.com/VsTbofstAB— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 июня 2017 г.
Напомним, 11 июля вступил в силу безвизовый режим пересечения границы Украины со странами Евросоюза. Украинцы могут пребывать в странах ЕС до 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях.
В Госпогранслужбе Украины заявили, что на данный момент безвизовым режимом воспользовались около 600 украинцев.