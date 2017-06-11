Глава МИД Украины лично проверил действие безвизового режима

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в своем твиттере, что лично проверил работу пункта пропуска на границе с Венгрией в первый день действия безвизового режима с Евросоюзом.

Климкин написал: «Пересек украино-венгерскую границу по биометрическому паспорту на пункте пропуска Чоп-Захонь. Безвиз работает».

Напомним, 11 июля вступил в силу безвизовый режим пересечения границы Украины со странами Евросоюза. Украинцы могут пребывать в странах ЕС до 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что на данный момент безвизовым режимом воспользовались около 600 украинцев.