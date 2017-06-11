Cпецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратово

Мужчина, который застрелил в поселке Кратово Московской области четырех человек, ликвидирован, сообщает ТАСС.

Напомним, 10 июня Игорь Зенков, житель Кратово 1967 года рождения, открыл огонь по прохожим из карабина «Сайга». Ранее сообщалось, что преступник сбежал из дома, в котором забаррикадировался.

На поиски преступника были стянуты почти 200 сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, а также бронетехника. При задержании мужчина оказал активное сопротивление и был ликвидирован. Четверо бойцов спецназа получили ранения.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, который на месте контролировал ход операции, назвал действия сотрудников правоохранительных органов профессиональными и отметил: «Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы».

Ранее источник в экстренных службах заявил, что мотивом преступления мог стать бытовой конфликт, причем «поведение мужчины говорит о воздействии на его психику стимуляторов, предварительно, это может быть проявлением белой горячки в связи со злоупотреблением спиртными напитками».

Между тем, соседи Зенкова утверждают, что мужчина страдал психическим расстройством и после увольнения из МЧС проходил лечение в психиатрической клинике, сообщает РИА Новости.