Полиция отпустила задержанного ранее оппозиционера Мальцева

Сотрудники правоохранительных органов отпустили задержанного ранее оппозиционера Вячеслава Мальцева, сообщил в своем твиттере активист Сергей Окунев.

Окунев отметил: «Говорил с Мальцевым. Все хорошо. Всех благодарит. Полицейские отказались писать левые рапорта, и поэтому он на свободе. Есть еще люди».

Говорил с Мальцевым. Все хорошо. Всех благодарит. Полицейские отказались писать левые рапорта, и по этому он на свободе. Есть еще люди. — Сергей Окунев (@Okunev64) 10 июня 2017 г.

Мальцева задержали в ночь на 11 июня в его доме в деревне Лохино в подмосковном Одинцовском районе. В доме прошли обыски. Как заявил РБК пресс-секретарь «Партии националистов» Денис Романов, следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о применении насилия к представителю власти в ходе митинга в Москве 26 марта.

После освобождения Мальцев поблагодарил за помощь организацию «Открытая Россия». Случившееся прокомментировал в своем твиттере основатель движения и его бывший руководитель Михаил Ходорковский: «Все. Мальцева отпустили. История фантастическая».