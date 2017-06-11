СМИ рассказали о предсмертной записке кратовского стрелка

Житель подмосковного поселка Кратового Игорь Зенков, устроивший стрельбу по прохожим 10 июня, оставил предсмертную записку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в записке Зенков жаловался отцу на сложные отношения с соседями. Напомним, одна из версий, которую рассматривает следствие, – конфликт на бытовой почве.

В ближайшее время будет назначена почерковедческая экспертиза, которая установит, действительно ли записку написал Зенков, сообщил источник.

Напомним, жертвами стрельбы в Кратово стали четыре человека, двое получили ранения. Зенков был ликвидирован при задержании, поскольку оказывал активное сопротивление – открыл огонь из стрелкового оружия и применил гранаты. Четверо силовиков, участвовавших в задержании преступника, получили ранения.