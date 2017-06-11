Новак рассказал о ходе переговоров по «Северному потоку – 2»

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал ход переговоров по реализации проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА Новости.

По словам Новака, проект будет обсуждаться на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем: «Господин Шефчович меня проинформировал о том, что буквально вчера Еврокомиссия получила мандат. Мы этот документ еще не видели, мы должны будем его изучить, посмотреть. Мы считаем, что наша позиция, по крайней мере, сейчас еще заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта "Северный поток-2" осуществляется коммерческими компаниями, европейскими компаниями, российской компанией "Газпром"».

Встреча предварительно запланирована на конец лета – начало осени: «Будем изучать тот документ, который вчера был получен, договорились, что мы еще продолжим наши консультации, переговоры с Шефчовичем. Я думаю, что конец августа — начало сентября мы также встретимся для проведения нашего дальнейшего диалога», – отметил Новак.

Министр подчеркнул, что «на сегодняшний день все взаимоотношения строятся по реализации этого проекта на коммерческой основе».