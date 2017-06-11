В Думе предложили пожизненно лишать права ношения оружия

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о приостановлении разрешения на ношение и хранение оружия в случае, если владелец совершал административные правонарушения в нетрезвом состоянии, сообщает РБК.

Как пояснил Пискарев, речь необязательно должна идти об административных нарушениях, связанных с оборотом оружия.

Комитет также намерен обсудить возможность лишать пожизненно права ношения оружия за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также усиление контроля за соблюдением владельцами оружия условий хранения: «Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья», – отметил Пискарев.

Напомним, 10 июня в подмосковном Кратово мужчина открыл стрельбу по прохожим, жертвами стали четыре человека. По одной из версий, преступник конфликтовал с соседями, а стрельбу мог открыть на почве злоупотребления алкоголем.