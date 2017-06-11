Поклонская показала журналистам свою недвижимость

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская показала корреспонденту телеканала «Дождь» принадлежащую ей и ее родителям недвижимость.

Ранее в правозащитном движении Transparency international Россия заявили, что Поклонская предоставила неверные сведения о своем имуществе в декларации, которую должна заполнять как член нижней палаты российского парламента.

В ответ Поклонская пустила журналистов в квартиру, в которой проживает в Москве – это служебное жилье, предоставленное ей как депутату. Поклонская также показала дом в Крыму, который принадлежит ее родителям.

В репортаже «Дождя» отмечается, что показывать служебную квартиру, задекларированную в Симферополе, Поклонская отказалась.