11 июня 2017, 13:17
Поклонская показала журналистам свою недвижимость
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская показала корреспонденту телеканала «Дождь» принадлежащую ей и ее родителям недвижимость.
Ранее в правозащитном движении Transparency international Россия заявили, что Поклонская предоставила неверные сведения о своем имуществе в декларации, которую должна заполнять как член нижней палаты российского парламента.
В ответ Поклонская пустила журналистов в квартиру, в которой проживает в Москве – это служебное жилье, предоставленное ей как депутату. Поклонская также показала дом в Крыму, который принадлежит ее родителям.
В репортаже «Дождя» отмечается, что показывать служебную квартиру, задекларированную в Симферополе, Поклонская отказалась.
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