Порошенко объявил о запуске безвизового режима с ЕС стихами

Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Facebook о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.

Порошенко написал: «Безвизовый режим для Украины заработал! Слава Европе! Слава Украине!».

В своем твиттере украинский лидер поздравил граждан Украины с началом действия безвизового режима с ЕС строками из стихотворения российского поэта Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ».

"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", - написав колись Михайло Лермонтов — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2017 г.

На торжественном мероприятии, посвященном отмене виз, Порошенко процитировал отрывок из стихотворения Александра Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена», сообщает пресс-служба президента Украины.