Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере

Полицейские освободили из-под стражи всех задержанных по делу о теракте в Манчестере, совершенном 22 мая во время концерта, сообщает Reuters.

Напомним, взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе несовершеннолетние.

В рамках расследования были задержаны 22 человека, однако в итоге обвинения никому предъявлены не были.