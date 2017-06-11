11 июня 2017, 20:30
Полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Манчестере
Полицейские освободили из-под стражи всех задержанных по делу о теракте в Манчестере, совершенном 22 мая во время концерта, сообщает Reuters.
Напомним, взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел в ночь на 23 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе несовершеннолетние.
В рамках расследования были задержаны 22 человека, однако в итоге обвинения никому предъявлены не были.
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