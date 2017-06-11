В «Роснано» прокомментировали арест своего топ-менеджера Горькова

Адвокат Александр Аснис, представляющий корпорацию «Роснано», заявил, что в компании считают избрание топ-менеджеру Андрею Горькову меры пресечения в виде заключения под стражу избыточной, сообщает ТАСС.

Напомним, 11 июня Басманный суд Москвы санкционировал арест Горькова, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ). По версии следствия, с 2011 по 2013 год он размещал средства «Роснано» в Смоленском банке в объемах от 460 до 740 миллионов рублей для финансирования деятельности банка и вопреки интересам корпорации.

Аснис заявил, что в «Роснано» сочли недостаточной представленную им информацию по поводу причастности Андрея Горькова к злоупотреблению служебными полномочиями: «Также "Роснано" считает избыточной избранную ему меру пресечения в виде заключения под стражу».

Адвокат также подчеркнул, что компания пока официально не признана потерпевшей стороной по делу.