Генпрокурор США выступит в Сенате по «российскому делу»

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс даст показания перед сенатским комитетом по разведке, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сообщает телеканал NBC.

В письме Сешнса к сенатору Ричарду Шелби, на которое ссылается телеканал, говорится, что генпрокурор предстанет перед комитетом 13 июня: «В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах на соответствующей площадке. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующей площадкой для таких вопросов, поскольку он проводит расследование и имеет доступ к секретной информации».

