Генпрокурор США выступит в Сенате по «российскому делу»

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс даст показания перед сенатским комитетом по разведке, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, сообщает телеканал NBC.

В письме Сешнса к сенатору Ричарду Шелби, на которое ссылается телеканал, говорится, что генпрокурор предстанет перед комитетом 13 июня: «В свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах на соответствующей площадке. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующей площадкой для таких вопросов, поскольку он проводит расследование и имеет доступ к секретной информации».

JUST IN: Attorney General Jeff Sessions agrees to testify before the Senate Intelligence Committee on Tuesday pic.twitter.com/oRXh4SUhGt — NBC News (@NBCNews) 10 июня 2017 г.

Ранее СМИ сообщили, что Сешнс встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком в июле и сентябре 2016 года, но при вступлении в должность генпрокурора не рассказал об этих контактах.

Показания сенатскому комитету по «российскому делу» уже дал бывший директор ФБР Джеймс Коми. 7 июня он заявил, что не сомневается во вмешательстве России в ход американской избирательной кампании, но конкретных доказательств не представил.