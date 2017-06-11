Президент США Дональд Трамп отложил поездку в Великобританию, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп сообщил об этом в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй, пояснив, что его визит может вызвать протесты среди британцев.

При этом в Белом доме эту информацию не прокомментировали, а в администрации британского правительства заявили, что никаких изменений в планах президента США не произошло.