11 июня 2017, 17:03
Трамп отложил поездку в Великобританию
Президент США Дональд Трамп отложил поездку в Великобританию, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
По информации издания, Трамп сообщил об этом в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй, пояснив, что его визит может вызвать протесты среди британцев.
При этом в Белом доме эту информацию не прокомментировали, а в администрации британского правительства заявили, что никаких изменений в планах президента США не произошло.
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