Трамп обвинил экс-директора ФБР в трусости

Президент США Дональд Трамп обвинил в своем твиттере экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости.

Трамп написал: «Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Очень "трусливо"!».

I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'