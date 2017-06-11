11 июня 2017, 16:35
Трамп обвинил экс-директора ФБР в трусости
Президент США Дональд Трамп обвинил в своем твиттере экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в трусости.
Трамп написал: «Я считаю, что утечки от Джеймса Коми распространятся сильнее, чем кто-либо мог представить. Совершенно незаконно? Очень "трусливо"!».
I believe the James Comey leaks will be far more prevalent than anyone ever thought possible. Totally illegal? Very 'cowardly!'— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2017 г.
Напомним, 7 июня Коми дал показания сенатскому комитету по предполагаемому вмешательству России в предвыборную кампанию в США.
Впоследствии стало известно, что показания готов дать и генпрокурор США Джефф Сешнс.
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