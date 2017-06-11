Пятерых украинцев не пустили в ЕС

В первый день действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом пятеро украинцев не смогли въехать в ЕС, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

В сообщении на странице ведомства в Facebook отмечается: «Ключевой наш месседж – безвизовый режим работает в штатном режиме, граждане Украины выражают удовлетворение режимом прохождения контроля и его продолжительностью (составляет 10-15 минут). 11.06.2017 г. во въезде в ЕС было отказано пяти лицам».

Двум гражданам Украины отказали во въезде в Словакию в связи с превышением срока предыдущего пребывания в ЕС, одного не пустили в Польшу в связи с действием запрета на въезд в ЕС, у двоих украинцев обнаружили отсутствие виз в паспортах старого образца.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин лично проверил действие безвизового режима.