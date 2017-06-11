11 июня 2017, 18:32
На сайте правительства Петербурга появился ролик «Он вам не Димон»
На сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга появился фильм Фонда по борьбе с коррупцией оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон», внимание на это обратили в движении «Открытая Россия».
На сайте также был опубликован плакат с надписью: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации».
К настоящему времени страница с видео удалена, однако заметка сохранилась в кэше Google.
Ранее 11 июня видео ФБК об «империи» российского премьера Дмитрия Медведева появилось на сайте прокуратуры Ярославской области. Представители ведомства заявили, что сайт подвергся хакерской атаке.
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