На сайте правительства Петербурга появился ролик «Он вам не Димон»

На сайте комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга появился фильм Фонда по борьбе с коррупцией оппозиционера Алексея Навального «Он вам не Димон», внимание на это обратили в движении «Открытая Россия».

На сайте также был опубликован плакат с надписью: «Зовут поучаствовать в протестной акции? Думай головой – не ведись на провокации».

К настоящему времени страница с видео удалена, однако заметка сохранилась в кэше Google.

Ранее 11 июня видео ФБК об «империи» российского премьера Дмитрия Медведева появилось на сайте прокуратуры Ярославской области. Представители ведомства заявили, что сайт подвергся хакерской атаке.