Захарова рассказала о запрете западным журналистам посещать Крым

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что редакции западных СМИ специально запрещают своим корреспондентам приезжать в Крым, сообщает РИА Новости.

В ходе медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» Захарова заявила: «Иностранные корреспонденты – люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым – ярчайший пример».

По мнению представителя МИД РФ, редакционная политика западных изданий и телеканалов запрещает посещение полуострова, поскольку в случае приезда на полуостров представителя западных СМИ, профессионал не сможет замолчать правду о ситуации в Крыму.