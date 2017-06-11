В МВД опровергли слухи о службе кратовского стрелка в полиции

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, застреливший накануне четырех человек, никогда не был сотрудником полиции, сообщила «Интерфаксу» представитель областного главка МВД.

В ведомстве отметили: «Появившаяся в ряде СМИ информация о том, что Зенков Игорь Юрьевич служил в межмуниципальном управлении МВД России "Раменское" не соответствует действительности. Данный гражданин никогда не проходил службу в ГУ МВД России по Московской области».

Ранее СМИ сообщали, что Зенков работал в МЧС.

Напомним, 10 июня мужчина открыл стрельбу по прохожим. Жертвами стали четыре человека, двое ранены. Зенков был ликвидирован в ходе спецоперации по задержанию.