В Петербурге на акции против коррупции задержали 50 человек

В центре Санкт-Петербурга на Марсовом поле полиция задержала участников несогласованной акции против коррупции, Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Cреди задержанных есть депутат петербургского Законодательного собрания Илья Резник.

Ранее сообщалось, что в Москве перед началом акции против коррупции в подъезде собственного дома был задержан политик Алексей Навальный. Об этом в твиттере написала его жена Юлия.

Как позже уточнили в ведомстве, на него оставят протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о двух статьях — часть восьмая статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Кроме того, сайт «ОВД-Инфо» сообщил, что на акциях протеста против коррупции во Владивостоке и Благовещенске полицейские задержали как минимум четырех человек. Так, во Владивостоке были задержаны координатор регионального штаба Навального и активист, который планировал устроить одиночный пикет.