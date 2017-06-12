Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье достигло 13 человек

Одна из пострадавших во время ДТП с паломниками в Бурятии скончалась в реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина поступила в больницу в состоянии клинической смерти. После ее кончины число жертв аварии достигло 13. Еще более 30 пострадавших находятся в местных больницах. Часть из них уже прооперирована.

Автобус KIA Granbird, в котором ехали паломники, опрокинулся в ночь на 11 июня в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус упал с насыпи высотой до 30 метров. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Следственный комитет проводит проверку по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и статье 293 («Халатность») УК РФ.