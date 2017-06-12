12 человек погибли в ДТП с паломниками в Забайкалье

12 человек погибли в результате ДТП с паломниками на трассе Иркутск — Чита в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики Бурятия.

Среди погибших десять женщин, двое мужчин и один ребенок. Одна девочка санавиацией направлена в Улан-Удэ, еще один ребенок находится в отделении травматологии Петровск-Забайкальцой райбольны. Всего в аварии пострадали 51 человек — все, кто находились в автобусе. В больницы были доставлены 34 пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Автобус KIA Granbird, в котором ехали паломники, опрокинулся в ночь на 11 июня в Петровск-Забайкальском районе, в семи километрах западнее поселка Хохотуй на 702-м километре трассы «Байкал». Автобус упал с насыпи высотой до 30 метров. Предположительно, водитель не справился с управлением.

Уточняется, что транспортное средство перевозило паломников в Читу из села Урлук после крестного хода. Пассажирами автобуса преимущественно были женщины, некоторым из них — около 70 лет. Читинская епархия пообещала оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. МВД России направило в республику из Москвы специальную группу для выяснения обстоятельств аварии.