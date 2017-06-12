Дуров рассказал о попытке подкупа во время поездки в США

Один из основателей социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о попытке американских правительственных учреждений подкупить его сотрудников. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«В прошлом году во время недельного визита нашей команды в США было две попытки подкупить наших разработчиков американскими ведомствами. Плюс было давление на меня со стороны ФБР», — написал по-английски Павел Дуров.

Кроме того, он отметил, что считает наивным предположение о том, что власти США могут контролировать независимую программу для шифрования, которая используется в мессенджере Telegram.

В конце мая Павел Дуров заявил, что получил предупреждение от администрации Google о том, что некие «правительственные» хакеры могут попытаться взломать его аккаунт.