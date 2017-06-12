12 июня 2017, 09:48
В конгрессе США предложили принять закон о санкциях в отношении РФ
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что демократы и республиканцы намерены представить законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Об этом сообщает Politico.
Представители Демократической партии намерены законодательно запретить президенту США смягчать существующие антироссийские санкции. «Если Дональд Трамп (действующий президент, прим. ред.) не подпишет законопроект и не накажет Россию, он предаст демократию», — цитирует издание слова Грэма.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что действующая администрация президента США привержена сохранению существующих санкций против России, пока «кризис» на Украине не будет разрешен.
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