В конгрессе США предложили принять закон о санкциях в отношении РФ

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что демократы и республиканцы намерены представить законопроект по ужесточению санкций в отношении России. Об этом сообщает Politico.

Представители Демократической партии намерены законодательно запретить президенту США смягчать существующие антироссийские санкции. «Если Дональд Трамп (действующий президент, прим. ред.) не подпишет законопроект и не накажет Россию, он предаст демократию», — цитирует издание слова Грэма.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что действующая администрация президента США привержена сохранению существующих санкций против России, пока «кризис» на Украине не будет разрешен.