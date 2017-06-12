В Германии задержали четверых предполагаемых террористов

В одном из районов Гамбурга полицейские задержали четверых вероятных участников террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом сообщает издание Bild.

Спецоперация была проведена 12 июня в 4:30 по местному времени (6:30 по Москве). К дому, где находились подозреваемые подъехало несколько полицейских машин. Сотрудники спецслужб ворвались в помещение и захватили четверых мужчин в возрасте от 39 до 51 года. Трое из них, предположительно — родные братья, четвертый также является их родственником.