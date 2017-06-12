Турция назвала сторонников Гюлена организаторами убийства посла Карлова

Прокуратура Анкары сделала заключение о том, что чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит по приказу сторонников организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена ФЕТО («Террористическая организация фетхуллахистов»). Об этом сообщает ТАСС.

По данным надзорного органа, исполнитель Мевлют Мерт Алтынташ имел связи с пятью членами ФЕТО. Кроме того, следователи установили, что убийца встречался с одним из фетхуллахистов в отеле на Кипре, где и получил инструкции, как убить российского посла.

Ранее стало известно, что Турция отклонила требование Федерального бюро расследований (ФБР) США о совместном расследовании убийства Андрея Карлова. Как сообщила газета Sabah, представители ФБР потребовали от турецких коллег предоставить им возможность принять участие в расследовании.