12 июня 2017, 10:42
МИД Украины предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать Киев о намерении посетить страну. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
«Вот вы едете в разные страны, и заходите в интернет, и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — сказал он.
Он также отметил, что создание подобной системы займет несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что МИД Украины поддержал идею въезда россиян по биометрическим паспортам.
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