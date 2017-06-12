«Коалиция пистолетов» лидирует на выборах в Косово

В частично признанном государстве Косово на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент «Коалиция пистолетов», представляющая блок бывших полевых командиров, в который входят Демократическая партия Косова, «Альянс за будущее Косова», движение «Инициатива для Косова» и девять малых партий, набрала 34,64% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ccылкой на данные Центральной избирательной комиссии республики.

После обработки 90,52% данных на второе место вышло ультраправое движение «Самоопределение» (26,66%), третье место заняла умеренная «коалиция роз» с результатом 25,81%.

10 мая парламент Косово поддержал вотум недоверия правительству, иницированный оппозиционным движением «Инициатива для Косово». Активисты заявили, что правящая коалиция не смогла решить имеющиеся в стране проблемы, которые, в свою очередь, привели к политическому кризису в стране. В этот же день президент Косово Хашим Тачи распустил парламент.