Партия президента Франции победила в первом туре выборов

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед, республика!» одержала победу в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предоставленные МВД республики окончательные данные подсчета голосов.

Кандидаты партии Макрона получили по стране 32,32% голосов.

На втором месте — правая партия «Республиканцы» и ее союзники (21,56%). За ней следует возглавляемый Жан-Люком Меланшоном альянс «Непокоренная Франция» с коммунистами (13,74%). Четвертое место занял ультраправый «Национальный фронт» Марин Ле Пен (13,2%). Бывшая правящая «Социалистическая партия» и их союзники получили лишь 9,5%.

Как отмечается, одной из особенностей первого тура стала рекордно низкая явка (50,2%). Всего на 577 мест в Национальном собрании Франции претендуют 7882 кандидатов. Второй тур выборов пройдет 18 июня.