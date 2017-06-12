Малкину разбили нос на праздновании победы в Кубке Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил травму во время празднования победы «пингвинов» в финале Кубка Стэнли.

«Когда все начали прыгать друг на друга, меня кто-то толкнул из-за спины, и я ударился носом о чей-то шлем, — рассказал хоккеист. «Я не видел, кто это был, но кажется, что это был шлем Мэтта Мюррея. Но это все ерунда», — добавил Малкин.

В середине февраля Евгений Малкин отдал 500-ю результативную передачу в заокеанской карьере. Это случилось в матче между «Питтсбург Пингвинз» и «Коламбус Блю Джекетс».