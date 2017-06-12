Навального задержали перед началом акции протеста в Москве

В Москве перед началом акции против коррупции в подъезде собственного дома задержан политик Алексей Навальный. Об этом в твиттере политика написала его жена Юлия.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.

Позже в твиттере Навального появилась фотография полицейских машин, которые, якобы подъехали к дому, где проживает политик.

12 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Дождь», что Алексей Навальный перенес акцию протеста против коррупции на Тверскую улицу с проспекта академика Сахарова, потому что испугался, что туда придет мало людей.