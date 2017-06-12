В центре Москвы задержаны около 100 протестующих

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 100 человек в центре Москвы. Об этом сообщается в твиттере проекта «ОВД-Инфо».

О том, где конкретно задержаны 97 человек — на проспекте Сахарова или на несогласованный акции на Тверской — в сообщении не уточняется. Позже в «ОВД-Инфо» уточнили, что в Москве задержали 121 человека. Кроме того, 137 человек задержаны в Санкт-Петербурге.

Позже в полиции заявили, что на Навального составят протоколы об административных правонарушениях. Речь идет о двух статьях — часть восьмая статьи 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП Р