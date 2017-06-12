Почти 80% опрошенных россиян назвали себя патриотами

Доля опрошенных россиян, которые считают себя патриотами, выросла до 78%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные проведенного в июне опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 16% респондентов не считают себя патриотами страны. Кроме того, исследование показало, что 59% опрошенных россиян полагают, что в том, чтобы публично называть себя патриотом, нет ничего плохого. В свою очередь, 39% полагают, что так делать не следует.

Ровно половина респондентов — 50% — согласились, что главной причиной патриотизма является патриотическое воспитание.

Также опрошенные граждане выделили критерии, которыми можно руководствоваться при определении того, кого считать патриотом. В частности, 73% ответили, что не может считаться патриотом тот человек, который равнодушно относится к родной природе. 68% согласны с утверждением, что патриотом не может быть человек, уклоняющийся от службы в армии, 65% — тот, кто не знает историю родины.

При этом 61% респондентов считают, для патриота допустимо критиковать власти своей страны. 58% допустили незнание слов гимна, 55% — предпочтение иностранной литературы и искусства отечественным.

Большинство опрошенных россиян (71%) полагает, что быть или не быть патриотом является личным делом каждого гражданина. При этом 72% заявили, что патриот должен считать свою страну лучшей в мире.