Путин призвал сохранять «гражданский патриотизм»

В Кремле 12 июня прошло вручение государственных премий, после которого состоялся торжественный прием в честь национального праздника Дня России. С речью к собравшимся обратился лично президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи Путин заявил, что за прошедшие годы Россия и ее народ «пережили не только стремительный прорыв к новому», «но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев». При этом глава государства подчеркнул, что «все эти трудности были преодолены».

Владимир Путин отметил, что в России «наряду с развитием демократических институтов» повышался уровень открытости общества, укреплялось понимание «значимости собственных корней и традиций». Президент выделил три составляющих силы государства. По его мнению, это «политическая стабильность, единство целей и консолидация общества».